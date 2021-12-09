На Алтае мужчина изнасиловал 10-летнюю падчерицу

На Алтае возбуждено уголовное дело против мужчины, который измывался над своей падчерицей. Как оказалось, он неоднократно насиловал 10-летнюю дочь своей жены. Школьница долго боялась рассказать взрослым о случившемся, но в итоге поделилась с родственницей.
В ходе следствия стало известно, что мать девочки не была в курсе происходящего. Однако, как сообщает VSE42.RU, у женщины были некоторые подозрения. Ее настораживало, что супруг проявлял к 10-летней девочке нездоровый интерес. Правда, она надеялась, что все можно решить разговорами.