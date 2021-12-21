Рабочий скончался после падения с высоты на стройке в Мытищах

Утром 21 декабря на стройке в коттеджном поселке "Новые Вешки" в городском округе Мытищи четверо человек упали с высоты. Во время выполнения строительных работ под ними провалилась стремянка. По данным "Подмосковья сегодня", мужчин доставили в больницу, однако одного пострадавшего спасти не удалось – он скончался.
Как сообщают "Вести Подмосковья", по факту случившегося началась проверка. Прокуратура Московской области выяснит, соблюдались ли на стройке требования законодательства об охране труда и технике безопасности.