В Подмосковье поймали подозреваемых в убийстве подростков

В подмосковном Долгопрудном полицейские задержали двух молодых людей, которые подозреваются в убийстве. Как сообщают "Вести Подмосковья", по предварительным данным, подростки напали на 40-летнего мужчину с ножом.
Инцидент произошел на спортивной площадке. Один из подозреваемых повалил мужчину на землю, а второй нанес ему несколько ударов ножом в область головы. После этого убийцы скрылись с места преступления. Тело обнаружил случайный прохожий.
Как сообщает "Подмосковье сегодня", возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Ведется следствие.