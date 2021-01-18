На Алтае пьяный мужчина погиб под поездом

В Алтайском крае гражданин погиб под колесами поезда. Выяснилось, что перед смертью пожилой мужчина распивал спиртное с приятелем.
Стоит отметить, что машинист пытался предотвратить наезд на россиянина. Экстренное торможение не помогло, пишет сайт VSE42.RU.
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