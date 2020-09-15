В Рыбинске ревнивый мужчина зверски убил двух детей своей сожительницы

В Рыбинске произошла трагедия. Уточняется, что мужчина убил дочерей своей сожительницы.
По версии следствия, злоумышленник заподозрил возлюбленную в измене и решил ей отомстить. Подозреваемый скрылся с места преступления, сейчас его разыскивают.
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