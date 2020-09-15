В Волгоградской области продавщица отбивалась тушенкой от грабителя, вооруженного ножовкой по металлу. Инцидент случился в поселке Чернышевский.
По данным телеграм-канала "Hue", грабеж произошел в Волгоградской области. Задержали злоумышленника только сейчас. Преступник стремительно вошел в магазин, а продавец сперва оторопела, но потом пришла в себя, включила режим бесстрашия и изо всех сил пыталась спасти кассу – взяла банку тушенки и била парня по голове. Преступнику светит до десяти лет лишения свободы.
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