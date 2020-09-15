В Ростовской области спасатели эвакуировали рынок из-за пожара

В Ростовской области произошел серьезный инцидент. Уточняется, что в городе Шахты на рынке случился пожар.
Сотрудникам экстренных служб пришлось эвакуировать граждан. О пострадавших на данный момент ничего не известно, передает "Пятый канал".
В Ростовской области произошел серьезный инцидент. Уточняется, что в городе Шахты на рынке случился пожар.
Сотрудникам экстренных служб пришлось эвакуировать граждан. О пострадавших на данный момент ничего не известно, передает "Пятый канал".
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