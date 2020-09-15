В Королеве россиянка разбила гитарой машину местного жителя

Житель подмосковного Королева написал заявление в полицию по факту порчи имущества. Уточняется, что россиянка повредила автомобиль заявителя, выбросил из окна гитару.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", в отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело. Ведется расследование произошедшего.
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