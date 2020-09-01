В Подмосковье потушили пожар на складе

На складе на территории промзоны в Транспортном проезде в подмосковных Химках произошел масштабный пожар, передает сайт "Подмосковье сегодня". Площадь возгорания составила порядка 1,1 тысячи квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать. По предварительным данным, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал.
Популярные темы форума
Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Маньяки сидят на форуме
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
где купить одежду ?
Накипело