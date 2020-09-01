В Подмосковье потушили пожар на складе

На складе на территории промзоны в Транспортном проезде в подмосковных Химках произошел масштабный пожар, передает сайт "Подмосковье сегодня". Площадь возгорания составила порядка 1,1 тысячи квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать. По предварительным данным, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал.

