Кемеровчанка обворовала ребенка-инвалида средь бела дня

Кемеровчанка обворовала ребенка-инвалида. Уточняется, что злоумышленница похитила мобильный телефон, который девочка оставила без присмотра.
Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. По данным сайта VSE42.RU, преступнице удалось скрыться. Неравнодушные пользователи Сети рекомендуют потерпевшей обратиться в полицию.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Маньяки сидят на форуме
где купить одежду ?
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь
Продалась за бриллианты