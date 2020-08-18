В Анапе неадекватный мужчина ударил ножом ребенка

В Анапе неадекватный мужчина напал с ножом на ребенка. Уточняется, что злоумышленник несколько раз пырнул девочку в спину.
Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Преступника быстро нашли и задержали. Свои мотивы подозреваемый объяснить не смог.
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