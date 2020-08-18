В отношении издевавшихся над ребенком россиян возбудили уголовное дело

На печально известных родителей ребенка завели уголовное дело. Речь идет о скандале, вспыхнувшем из-за видео, на котором мужчина жонглирует малышом.
Россиян обвиняют в невыполнении обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. Подсудимых арестовали на десять суток. В данный момент решается вопрос об изъятии малыша из семьи.
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