В отношении издевавшихся над ребенком россиян возбудили уголовное дело

На печально известных родителей ребенка завели уголовное дело. Речь идет о скандале, вспыхнувшем из-за видео, на котором мужчина жонглирует малышом.

Россиян обвиняют в невыполнении обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. Подсудимых арестовали на десять суток. В данный момент решается вопрос об изъятии малыша из семьи.