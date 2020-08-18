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В Подмосковье в частном доме нашли тело маленького ребенка

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В Богородском городском округе в частном доме нашли труп ребенка. Отмечается, что смерть девочки наступила в селе Ямкино.

По предварительным данным, произошедшее не носит криминального характера. По факту случившегося организована доследственная проверка.

Автор: 18 августа 2020, 20:22 Источник: Агентство "Москва" ✓ Надежный источник

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