В Подмосковье в частном доме нашли тело маленького ребенка

В Богородском городском округе в частном доме нашли труп ребенка. Отмечается, что смерть девочки наступила в селе Ямкино.
По предварительным данным, произошедшее не носит криминального характера. По факту случившегося организована доследственная проверка.
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