В Омске мужчина убил оппонента из-за оскорблений в Сети

В Омске один мужчина убил другого из пневматической винтовки. Уточняется, что пуля попала в грудь.

Врачи не смогли спасти пострадавшего. По данным телеграм-канала "Hue", все произошло из-за обмена оскорблениями в Сети. Один писал другому обидные слова о его матери, из-за чего оскорбленный взял винтовку и пошел искать своего врага.