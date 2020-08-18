В Омске мужчина убил оппонента из-за оскорблений в Сети

В Омске один мужчина убил другого из пневматической винтовки. Уточняется, что пуля попала в грудь.
Врачи не смогли спасти пострадавшего. По данным телеграм-канала "Hue", все произошло из-за обмена оскорблениями в Сети. Один писал другому обидные слова о его матери, из-за чего оскорбленный взял винтовку и пошел искать своего врага.
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