В Подмосковье пьяный мужчина сбил насмерть знакомого

В подмосковном Домодедово по вине пьяного гражданина произошла трагедия. Россиянин, находившийся за рулем под воздействием спиртного, совершил наезд на своего знакомого.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", пострадавший скончался после госпитализации. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
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