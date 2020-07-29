В Челябинской области мужчина убил жену на глазах своих детей

В Челябинской области было совершено жуткое преступление. Мужчина искромсал свою жену ножом на глазах своих детей.
Очевидец ЧП обратился в полицию. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. По данным СМИ, преступление было соврешено на почве ревности.
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