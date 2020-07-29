В Клину заблудившейся в лесу пенсионерке потребовалась помощь спасателей

В подмосковном Клину пенсионерка не смогла самостоятельно выбраться из Лесной чащи. Уточняется, что россиянка собирала грибы и заблудилась.
Женщине потребовалась помощь спасателей, чтобы выйти из леса. Сейчас здоровью и жизни пенсионерки ничего не угрожает, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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