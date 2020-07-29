В Петербурге пьяный мужчина ударил врача и повредил машину скорой

В Санкт-Петербурге врач пострадал от действий пьяного дебошира. Хулиган напал на прибывшего по вызову медика.
По данным телеканала "360", злоумышленник ударил врача. Кроме того, выпивший гражданин помял кузов кареты скорой помощи. Сотрудники охраны задержали дебошира и передали его правоохранителям.
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