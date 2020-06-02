В Чувашии обнаружили тайник со взрывчаткой

В районе села Алташево недалеко от Новочебоксарска в Чувашии был обнаружен тайник с самодельными взрывными устройствами, передает "Царьград". Взрывчатка была уничтожена. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, владельцев незаконного арсенала разыскивают.
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