Со дна колодца в Подмосковье достали два трупа

На дне сливного колодца возле одного из садовых товариществ Подольска в Московской области были обнаружены тела двух человек, передает сайт "Подмосковье сегодня". Трупы успели сильно разложиться.
Специалисты устанавливают личности погибших, а также обстоятельства их смерти. Для определения точной причины будет проведена судмедэкспертиза.
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