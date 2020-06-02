На Урале застукали "танцующего" медведя

Установленная в Висимском заповеднике в Свердловской области видеоловушка сняла кадры "пританцовывающего" возле одного из деревьев медведя. Таким нехитрым способом животное пыталось избавиться от зимнего подшерстка, передает РИА ФАН. Слой белого меха, который пытался вычесать косолапый, заметен на финальных кадрах ролика.
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