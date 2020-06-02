Под Москвой сняли на видео "кровавый" пруд

В лесу на Большеволжской улице в городе Дубна Московской области местный житель снял на видео пруд необычного цвета. Вода в водоеме окрасилась в кроваво-багряный цвет. Кто-то предположил, что причину такой расцветки надо искать в каких-либо выбросах.
В пресс-службе администрации городского округа, однако, объяснили, что вода побагровела из-за большого содержания в почве торфа. Главный эколог природоохранного фонда "Верховье" Юлия Добрушина согласилась, что такая версия звучит убедительно, передает сайт "Подмосковье сегодня". Объясняется это большим содержанием железа и растительных остатков в торфе.
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