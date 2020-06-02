Чиновника из ХМАО поймали на браконьерстве

Во время рейда на протоке Восход был задержан глава поселка Кедровый Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийской автономной области Иван Воронов, передает URA.Ru. В лодке чиновника был обнаружен улов из ценных пород рыб. Отмечается, что сейчас рыба идет на нерест, поэтому ее отлов находится под запретом. Материалы проверки направлены в Следственный комитет.

