Чиновника из ХМАО поймали на браконьерстве

Во время рейда на протоке Восход был задержан глава поселка Кедровый Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийской автономной области Иван Воронов, передает URA.Ru. В лодке чиновника был обнаружен улов из ценных пород рыб. Отмечается, что сейчас рыба идет на нерест, поэтому ее отлов находится под запретом. Материалы проверки направлены в Следственный комитет.
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