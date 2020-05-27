Жители Башкирии устроили давку из-за дешевых кастрюль

В городе Белорецк местные жители устроили давку возле магазина. О случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях.
Как сообщает ToDay News Ufa, причиной скопления людей стала распродажа кастрюль за 99 рублей. Многие покупатели не соблюдали социальную дистанцию и были без средств зашиты.
Пользователи раскритиковали поведение соотечественников. "Самоизоляция не прошла просто так", – написал один из комментаторов.
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