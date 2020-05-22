В Петербурге двое подростков умерли при загадочных обстоятельствах

В Северной столице обнаружили тела двух подростков. Один из школьников числился пропавшим.
По данным телеканала "360", эксперты исключили версию насильственной смерти. Криминалисты полагают, что подростки отравились психотропными веществами.
В Северной столице обнаружили тела двух подростков. Один из школьников числился пропавшим.
По данным телеканала "360", эксперты исключили версию насильственной смерти. Криминалисты полагают, что подростки отравились психотропными веществами.
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