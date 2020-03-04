В Самаре у четырех учащихся школы диагностировали туберкулез

В школе №36 в Самаре у четырех учащихся выявили туберкулез. По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку, сообщает агентство "Интерфакс".
В Роспотребнадзоре уточнили, что все заболевшие являются учениками разных классов. Туберкулезной инфекции у сотрудников школы, работников столовой и службы охраны обнаружено не было.
В социальных сетях распространилась информация о том, что заразить учеников мог преподаватель физической культуры. Мужчина недавно скончался от открытой формы туберкулеза, передает "Царьград".
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