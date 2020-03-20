Пациент угрожал ножом врачам петербургской больницы

В Санкт-Петербурге агрессивный пациент угрожал ножом врачам в больнице. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны обезоружили дебошира и передали сотрудникам полиции, сообщает "Комсомольская правда".
По предварительной версии, мужчину госпитализировали в состоянии сильного алкогольного опьянения 19 марта. Сначала пациент вел себя спокойно, но, оказавшись в приемном покое, он достал нож и стал размахивать им перед медиками, передает РИА ФАН. В результате инцидента никто не пострадал.
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