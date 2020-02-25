Ребенок вдохнул канцелярский гвоздь и умер

В городе Новочеркасск Ростовской области четырехлетний мальчик случайно вдохнул канцелярский гвоздь дома. Родители экстренно отвезли ребенка в больницу, передает издание "Тузловград".
Врачам не удалось спасти мальчика. Как позднее стало известно, гвоздь застрял в трахее ребенка, вызвав болевой спазм, который и привел к остановке дыхания. В обстоятельствах трагедии разбирается Следственный комитет, сообщает VSE42.ru.
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