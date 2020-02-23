На Камчатке погибла прославленная журналистка

На Камчатке, катаясь на снегоходе, погибла журналистка. Речь идет о главном редакторе портала "Камчатка-информ" Марии Нетребенко.
Отмечается, что Нетребенко катала коллегу и не справилась с управлением: сошла с трассы, врезалась в дерево. От полученных травм она скончалась на месте до прибытия скорой. Ее коллегу увезли в больницу в тяжелом состоянии, пишет телеграм-канал Mash.
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