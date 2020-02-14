Есть погибшие: вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале

14 февраля в Ямальском районе вертолет Ми-8, летевший в поселок Сабетта, совершил жесткую посадку. Причиной экстренного приземления стали плохие погодные условия, передает ТАСС.
На борту находились десять человек. Двое членов экипажа пострадали – они оказались зажаты в салоне. Позднее появилась информация о том, что они скончались. На месте работают спасатели.
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