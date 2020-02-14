Жительница Коми забила до смерти беспомощную свекровь

В городе Ухта в отношении 43-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело. Подозреваемая до смерти избила беспомощную мать своего бывшего сожителя.
По данным FlashNord, потерпевшая страдала деменцией и была беспомощной. Она скончалась на месте ЧП, пишет FlashNord. Ухтинка признала вину.
Популярные темы форума
Очень хочется в СССР
Кто вас бесит из звезд?
Сталин. При его правлении сколько лет дали бы сёстрам ХАЧАТУРЯН?
Надоело жевать ковёр
В управе страны двойное гражданство ,никогда не знала.
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз или кто такие бомжи?
Как избавиться от котлетного запаха? Почему они всегда воняют?
Не зовет замуж спустя 8 лет
Дочку бросил партнер по танцам
Кто знает,работу можно найти ,через обычное трудоустройство ,даже за маленькие деньги,или это в прошлом?