В подмосковном Щелково у мигранта нашли 7 килограммов наркотиков

В подмосковном Щелково задержали мигранта. Правоохранители обнаружили у мужчины в машине около семи килограммов психоактивных веществ.
Подозреваемого доставили в отделение. По факту случившегося заведено дело, передает сайт "Подмосковье сегодня".
В подмосковном Щелково задержали мигранта. Правоохранители обнаружили у мужчины в машине около семи килограммов психоактивных веществ.
Подозреваемого доставили в отделение. По факту случившегося заведено дело, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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