В Королеве группа мошенников выманивала деньги у пенсионеров

В подмосковном Королеве группа мошенников выманивала деньги у доверчивых пенсионеров. От действий злоумышленников пострадали 5 граждан.
Подозреваемые на данный момент задержаны. По факту случившегося завели дело, передает сайт "Подмосковье сегодня".
В подмосковном Королеве группа мошенников выманивала деньги у доверчивых пенсионеров. От действий злоумышленников пострадали 5 граждан.
Подозреваемые на данный момент задержаны. По факту случившегося завели дело, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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