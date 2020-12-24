В Великом Новгороде ребенок чудом выжил после падения с восьмого этажа

В Великом Новгороде произошел инцидент, который мог обернуться трагедией. Стало известно, что маленький ребонок случайно выпал из окна восьмого этажа.
К счастью, пострадавший мальчик остался жив. При этом он был госпитализирован с различными травмами. По факту случившегося проводится проверка, пишет Пятый канал.
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