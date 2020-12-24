В Екатеринбурге в результате столкновения автобуса и грузовика пострадали 12 человек

12 человек пострадали в результате аварии в Екатеринбурге. Уточняется, что служебный автобус столкнулся с грузовиком.
Врачи оказывают помощь пострадавшим. Обстоятельства случившегося выясняются, передает телеканал "360".
12 человек пострадали в результате аварии в Екатеринбурге. Уточняется, что служебный автобус столкнулся с грузовиком.
Врачи оказывают помощь пострадавшим. Обстоятельства случившегося выясняются, передает телеканал "360".
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