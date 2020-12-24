В Красноярске свора бродячих псов напала на ребенка

В Красноярске был зафиксирован серьезный инцидент. Уточняется, что на школьницу напала свора бродячих псов.
Девочке помогла спастись женщина, которая увидела происходящее. Теперь по факту случившегося проводится проверка, передает телеканал "360".
В Красноярске был зафиксирован серьезный инцидент. Уточняется, что на школьницу напала свора бродячих псов.
Девочке помогла спастись женщина, которая увидела происходящее. Теперь по факту случившегося проводится проверка, передает телеканал "360".
Батьке важно решить внутренний конфликт
Эвер покоряет Голливуд
Блогер не стала скрывать своих чувств
Помощница юмориста похвасталась обновкой
Популярные темы форума
Дочь моя, благославляю тебя на брак
Россия
Дом 2
Кто такая Пусяша и чего она хочет?
Иностранные выражения и поговорки
За что можно любить Россию?
Внучка вышла замуж за деда
Конкурс на ядовитое колхозное остроумие
Встаёт на женских персонажей из мультиков
Телеконференция