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Под Москвой выявили нарколабораторию

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На даче в Московской области житель Подольска развернул лабораторию по производству мефедрона, передает сайт "Подмосковье сегодня". Изготовленные наркотики он сбывал третьим лицам. Мужчину задержали. При обыске были обнаружены не только сами запрещенные вещества, но и необходимые для их изготовления компоненты и предметы.

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Автор: 10 декабря 2020, 17:31 Источник: сайт "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

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