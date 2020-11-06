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Семья с пятью детьми погибла при пожаре

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В ночь на 6 ноября на Большой Калужской улице в городе Ельня Смоленской области загорелся частный дом, передает Пятый канал. В огне погибли женщина, ее пятеро детей и их бабушка. Выжил же лишь отец семейства. Он получил ожоги спины и попал в больницу. Обстоятельства трагедии устанавливаются. В СК по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Автор: 6 ноября 2020, 13:26 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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