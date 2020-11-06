Жители ХМАО погуляли на вечеринке с трупом приятеля

Смерть одного из участников не стала поводом для остановки вечеринки в одной из квартир дома по улице Мира в городе Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа, передает сайт VSE42.RU. Между двумя участниками застолья вспыхнул конфликт, закончившийся избиением. 33-летний оппонент ногами забил своего 51-летнего оппонента, после чего веселье продолжилось. Спустя несколько часов тело погибшего все же вынесли в подъезд, но и на этом застолье не прекратилось.
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