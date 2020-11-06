В море в Сочи нашли тело бизнесмена

В экстренные службы Сочи поступил звонок от прохожих. Они рассказали, что заметили тело человека в море в районе Имеретинского пляжа, передает Life.ru. Оказалось, что люди наткнулись на погибшего основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова. Ранее МЧС вело поиски предпринимателя, однако их пришлось приостановить из-за шторма.
Популярные темы форума
Какую бы вы выбрали?
Вы за Байдена или за Трампа?
Кому на Руси жить хорошо?
Кто из знаменитостей красиво стареет?
Дрожжина воровка и прохиндейка. Почему?
Порем своего сына.
Наказываю дочь ремнём.
дагестанцы ведут себя как звери
Сколько лет вы планируете провести в браке?
Инструктор по вождению предложил кекс