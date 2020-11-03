Житель Сибири выпил 3 бутылки водки и пошел грабить продуктовый магазин

Сибиряк планировал совершить преступление, но с треском провалился. По информации СМИ, мужчина выпил три бутылки водки и отправился грабить продуктовый магазин.
На место преступление прибыли сотрудники полиции, которые задержали злоумышленника. Горе-алкоголик был приговорен к трем годам общего режима, передает телеграм-канал Mash.
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