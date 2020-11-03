В Свердловской области экс-полицейский ограбил салон сотовой связи

В Свердловской области бывший сотрудник правоохранительных органов совершил преступление. Уточняется, что мужчина, вооружившись пистолетом, ограбил салон сотовой связи.
По данным "Ura.ru", злоумышленник тщательно спланировал нападение. При этом он сам признался в содеянном. Гражданина приговорили к трем годам лишения свободы.
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