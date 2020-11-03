Под Пензой школьник признался в убийстве бывшей возлюбленной

В Пензенской области подросток признался в совершении тяжкого преступления. По версии следствия, школьник несколько раз ударил ножом бывшую возлюбленную, которая приехала к нему для разговора.
По данным телеканала "360", тело убитой было найдено рядом с железной дорогой. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
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