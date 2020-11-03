В Новороссийске вор сжег дом ради трех царских монет Николая II

В Новороссийске неизвестный поджег дом, из которого были похищены царские монеты времен Николая II. В СМИ пишут, что преступление попало в объектив камеры видеонаблюдения.
По данным телеканала "360", пожарные оперативно потушили возгорание. Сейчас правоохранители занимаются поиском преступника.
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