В Екатеринбурге обстреляли автобус

В поселке Исток в городской черте Екатеринбурга мужчина подошел к автобусу, выстрелил в него, после чего скрылся с места происшествия, передает сайт VSE42.RU. По мнению очевидцев, злоумышленник хотел попасть в водителя. В результате произошедшего никто не пострадал – пуля попала в нижнюю часть стекла кабины слева. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
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