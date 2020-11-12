Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу

В минувшие выходные в Екатеринбурге произошла трагедия, которая потрясла всю страну. 34-летний Дмитрий Захаров устроил в своей квартире кровавую бойню. Он выстрелил в пятерых гостей, выжили только двое: Виктория (сейчас находится в реанимации) и Мария. Последняя притворилась мертвой, поэтому осталась жива.

Несовершеннолетних Викторию, Марию и Полину заинтересовало в Сети объявление молодого человека, ищущего компанию для приятного времяпрепровождения. Откликнувшись, они узнали, что на вписке будут трое мужчин за 30. Это не смутило девочек, поэтому они приехали на место.

Компания собралась в квартире Дмитрия Захарова. По словам Марии, молодые люди вели себя адекватно, ни на что не намекали. В какой-то момент компания разделилась. Мария, Полина и Антон устроились на диване в спальне, а Виктория и Олег общались на кухне. Дмитрий, который курил траву, ушел в другую комнату и не выходил из нее около получаса.

Захаров вернулся к гостям уже с ружьем. Он сказал: "Давайте поиграем". После чего начал стрельбу: пустил пулю в голову Полины и в шею Антона, который потом упал на Марию. После этого Дмитрий пошел на кухню. Выстрелив еще два раза, он покончил с собой.

Раненая в живот Виктория успела записать аудиосообщение подруге Ладе, которая и вызвала скорую и полицию. Спустя некоторое время сотрудники экстренных служб появились на месте и помогли выжившим.

Против Марии развернулась настоящая травля. Многие начали обвинять девушку в произошедшем. Мол, сама виновата, что пошла к незнакомым людям. Более того, девушке поступают угрозы, она до сих пор боится за свою жизнь.

Команда ток-шоу "На самом деле" выяснила, что Захаров был судим. Он курил не только траву, но и другие запрещенные вещества. Однако в последнее время Дмитрий вел здоровый образ жизни, уверяет его друг Александр. Захаров работал водителем и телохранителем, поэтому у него было ружье.