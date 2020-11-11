Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео

Следственный комитет опубликовал кадры с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела жестокую расправу над женщиной около маникюрного салона. Сергей Шпак пришел к своей жене Елене, которая являлась хозяйкой студии.
Он выстрелил супруге в лицо из травматического оружия, а потом добил ее топором. Полученные травмы были несовместимы с жизнью. Разъяренного мужчину задержали полицейские.
Сергей объяснил правоохранителям, что Елена "отжала" у него бизнес. Более того, она не ценила все, что супруг для нее делал. Мужчина пришел к жене на работу и требовал, чтобы она вернулась на родину, в Молдавию. Услышав отказ, Сергей убил ее.
Знакомые уверяют: Елена открыла маникюрный салон самостоятельно, а ее муж никогда ни на что не претендовал. Несмотря на это, супруги часто ругались. Из-за скандалов и драк женщина съехала от мужчины. Последние несколько недель она получала угрозы от мужа.
Также соседи рассказали, что однажды Сергей отрезал косу Елене за то, что она не хотела с ним разговаривать. Тогда женщина обратилась в полицию, но заводить уголовное дело не стали. Правоохранители заверили: Шпак ничего не сообщала об угрозах.
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