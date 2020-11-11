Под Москвой арестовали подозреваемого в убийстве двух женщин

Мигрант, убивший двух женщин и пытавшийся убить ребенка в Солнечногорске, был отправлен под арест, передает сайт "Подмосковье сегодня". Мужчина работал в подсобном хозяйстве одной из убитых. На преступление, по его словам, он пошел из-за долга в 20 тысяч рублей.
Преступник зарезал женщину 1976 года рождения и ее пожилую мать, после чего нанес несколько ударов ножом шестилетней девочке, после чего скрылся с деньгами. Поймали его в Дмитрове. Мужчина сознался в содеянном и раскаялся.
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