В Алтайском крае из-за непогоды объявлен режим ЧС

В трех районах Алтайского края введен режим ЧС. Между городами нарушено сообщение. На автомагистралях перекрыто движение машин. Работники коммунальных служб круглосуточно убирают снег.
Аналогичная ситуация произошла в Кемеровской области. Там уже несколько дней сильный снегопад и шквалистый ветер. Невозможно передвижение на дорогах, из-за осадков нулевая видимость, сообщает ТВ Центр.
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