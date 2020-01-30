Главу Алтая госпитализировали в Москве

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин был доставлен в московскую больницу. Как передает РБК, причиной госпитализации стало обострение панкреатита, вызванное стрессом и нарушением режима питания.
Пресс-секретарь губернатора Михаил Максимов подтвердил информацию. "Находился в Москве в командировке. Временно его обязанности исполняет первый заместитель председателя правительства Виталий Махалов", – рассказал он.
Ранее телеграм-канал Baza сообщил о том, что глава Алтая попал в больницу из-за злоупотребления спиртными напитками. Хорохордин якобы "безостановочно пьет уже месяц". Представители губернатора опровергли эти данные.
Напомним, что в марте прошлого года Олег Хорохордин был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. В сентябре его избрали на пост губернатора, передает телеканал "360".
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